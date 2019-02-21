Спорт

Подведены итоги чемпионата и первенства Псковской области по греко-римской борьбе

Чемпионат и первенство Псковской области по греко-римской борьбе прошли 23-24 февраля в Пскове в СК «Спарта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре и спорту. В соревнованиях приняли участие 99 спортсменов.

Победителями соревнований стали:

Евгений Каргин – «Лидер»

Арсений Александров – школа №18, «Лидер»

Магомед Сайпудинов – ЦСП

Аюб Аюбов – ПФА ФСИН

Андрей Баронэ – школа №12, «Лидер»

Богдан Иванов – школа №20, «Лидер»

Семен Болотов – школа №21, «Лидер»

Александр Луппо – школа №26, «Лидер»

Кирилл Михайлов – школа №20, «Лидер»

Андрей Жуков – школа №22, «Лидер»

Владислав Кононов – ПАТК, «Лидер»

По результатам соревнований скомплектована сборная команда Псковской области для участия в первенстве СЗФО среди юниоров до 24 лет, которое пройдет 21-22 марта в Пскове, а также сборная команда юношей 2002-2004 годов рождения для участия в спартакиаде учащихся СЗФО, которая запланирована на 23 - 25 марта в Пскове.