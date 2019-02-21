Спорт

Игроки «Луки-Энергии» завершили первый учебно-тренировочный сбор матчем в Москве

Поражением в Москве от «Строгино» - 1:3 в третьем контрольном матче «Луки-Энергия» завершает первый учебно-тренировочный сбор. Как и в предыдущем прошлогоднем матче, великолучане и вчера ограничились только голом престижа, а вот пропустили в свои уже на один больше - три. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.



В стартовом составе «Луки-Энергии» на поле вышли два экс-игрока «Строгино». Со стартовым свистком главного арбитра «сине-жёлтые» без раскачки устремились к воротам гостей. Уже на 4-й минуте хозяева добились хорошей возможности открыть счёт в матче. Защитники «Луки-Энергии» оказались расторопнее и не позволили игроку команды хозяев спокойно распорядиться мячом.

Одиннадцать минут игры принесли «Строгино» две острых атаки и два угловых. Прослеживалось и небольшое игровое преимущество хозяев, активно прессингующих соперника по всему полю.

Местную команду пришли поддержать полтора десятка фанатов с барабаном и двумя клубными флагами.

На 11-й минуте «сине-жёлтые» нарушили правила практически на углу своей штрафной. Арбитр назначил штрафной, предоставив гостям хорошую возможность открыть счёт в матче. Великолукская «десятка» бесхитростно исполнила стандарт, пробив несильно низом, и защитник спокойно выбил мяч.

На 19-й минуте в результате ошибки защитников «Луки-Энергии» на левом фланге «сине-жёлтые», выйдя два в один с голкипером великолучан, открывают счёт.

Разыграв мяч в центральном круге, великолучане довели атаку до углового. Первого углового у ворот соперника в этом поединке. На 29-й минуте хозяева нарушают правила метрах в семи от линии своей штрафной. Пробили и выше «стенки», и выше ворот.

На 37-й минуте «сине-жёлтые» вновь после ошибки великолучан удваивают счёт. А на 40-й минуте хозяева вновь нарушили правила вблизи своей штрафной и главный арбитр матча предоставил великолучанам третью возможность забить мяч в ворота «Строгино» со «стандарта». Квартет великолучан долго совещался, стоя у мяча. В результате гости разыграли мяч, и пробили под перекладину, вратарь без особого труда забрал мяч в руки.

На последней минуте первой половины встречи игроки «Луки-Энергии» исполнили и четвёртый стандарт. Сергей Бабакин сделал навесную передачу на угол вратарской хозяев, а Иван Подоляк пробивая головой, отправил мяч с внешней стороны стойки ворот. В раздевалку великолучане уходили, проигрывая хозяевам два мяча.

Едва начался второй тайм, как ошибка в защите стоила великолучанам пенальти. Михаил Погорелов, обманув ударом с «точки» Даниила Ваулина, довёл счёт до крупного.

Футболистам «Луки-Энергии» удалось забить гол престижа в середине второго тайма. Причём, с третьей попытки. На 66-й минуте Егор Шульга практически на линии вратарской сбивает Артёма Егорова. Арбитр указывает на одиннадцатиметровую отметку. У мяча Подоляк. Иван наносит удар и мяч, как во время его удара на 29-й минуте, летит выше ворот. Однако, к моменту удара три игрока «Строгино» вбежали в штрафную площадь, и Максим Перезва требует повторить одиннадцатиметровый удар.



Матчем в Москве игроки «Луки-Энергии» завершили первый учебно-тренировочный сбор. Сейчас им предоставлено время для небольшого отдыха, а уже в субботу 2 марта команда отправится в Крымск, где проведёт второй сбор. В плане этого сбора предусмотрены 4 контрольных игры. О спарринг-партнёрах «Луки-Энергии» в этих матчах будет сообщено дополнительно.