Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на соревнованиях в Выборге

В минувшие выходные в Выборге состоялся чемпионат Северо-Западного федерального округа России по спортивной борьбе грэпплингу-ги и грэпплингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации панкратиона и грэпплинга.

В турнире приняло участие более 70 борцов из семи регионов. Псковскую область представляли спортсмены бойцовского клуба XFIGHT. Сборная Псковской области в общекомандном зачете заняла 3-е общекомандное место. В личном зачете наши спортсмены завоевали 2 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.