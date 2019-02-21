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Спорт

В Островском районе состоялись соревнования по лыжным гонкам среди подразделений УФСИН России

27.02.2019 19:49|ПсковКомментариев: 0

В рамках спартакиады УФСИН России по Псковской области на базе «Юность», Островского района, прошли соревнования по лыжным гонкам, среди подразделений УФСИН России по Псковской области. В программу соревнований был включен лыжный индивидуальный спринт и лыжная командная гонка. В состав каждой команды по положению соревнований входило 4 человека, из которых 1 женщина, 1 мужчина старше 35 лет и два мужчины до 35 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, соревнования открыл заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук. Он пожелал спортсменам показать высокие результаты в лыжной гонке и пройти дистанцию без травм. Так же удачи и бескомпромиссной борьбы пожелал сотрудникам председатель совета ветеранов УФСИН России по Псковской области Владимир Михайлов.

После напутственных слов руководства аппарата управления участники вышли на индивидуальный спринт - 800 метров. В спринте участвовали по одному сильнейшему сотруднику от каждого подразделения. За команды ИК-2 и СИЗО-1 вышли на старт представительницы прекрасного пола Анжела Федосеева и Юлия Котик, которые показали достойный результат и среди остальных участников мужского пола.

Первое место в спринте и самым быстрым на соревнованиях стал Андрей Мусатов (УФСИН), второе место у представителя СИЗО-2 Дмитрия Понкратьева и третье место занял Александр Григорьев из команды ИК-4.

Следующими соревнованиями стали лыжные гонки. Так, женщинам предстояло преодолеть дистанцию 1 километр, а мужчинам 3 километра. Первое место среди женщин заняла представительница команды ИК-2 Анжела Федосеева, второе место – из команды аппарата управления Екатерина Брекелова и третье место из команды СИЗО-1 заняла Юлия Котик.

Второй забег в лыжной гонке состоял из сотрудников старше 35 лет. Первое место в данном забеге завоевал Александр Филиппов из команды аппарата Управления, второе место у Дмитрия Понкратьева из СИЗО-2, третье место занял ветеран уголовно-исполнительной системы из команды ИК-6 Алексей Данилов.

Третий и четвертый забеги были составлены из сотрудников до 35 лет. Тут не было равных сотруднику ОСН «Зубр» Андрею Мусатову, который занял первое место, с результатом 11 минут 13 секунд. Второе место занял сотрудник аппарата управления Александр Бушуев - 11 минут 59 секунд, третье место у Константина Герасименко из команды ИК-6 , пройдя дистанцию за 12 минут 39 секунд.

Победители соревнований в личном первенстве и команды-победительницы были награждены грамотами, а команда аппарата управления, занявшая первое место награждена кубком. Заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук выразил слова благодарности всем участникам соревнований, поздравил победителей и поблагодарил судейскую коллегию и организаторов соревнований за высокий уровень проведения лыжной гонки.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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