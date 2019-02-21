Спорт

Футбольный клуб «Луки-Энергия» внес в заявку трех молодых игроков

Футбольный клуб «Луки-Энергия» 26 февраля внес в заявку трех молодых игроков 2004 года рождения, воспитанников великолукского футбола. Среди них: Никита Вешкин, Степан Соловьев, Егор Григорьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

Никита Вешкин родился 22 февраля 2004 года, является вратарем. Учащийся школы № 5. Воспитанник СШ «Экспресс». Заниматься футболом начал в 2010 году у тренера Романа Петрова.

Второй спортсмен Степан Соловьев родился 7 сентября 2004 года, полузащитник. Учащийся лицея № 11. Воспитанник СШ «Экспресс». Заниматься футболом начал в 2009 году у тренера Вячеслава Исаева. В 2011 году перешел в группу Романа Петрова.

Егор Григорьев родился 7 июня 2004 года, нападающий. Учащийся кадетской школы. Воспитанник СШ «Экспресс». Заниматься футболом начал в 2010 году у тренера Романа Петрова.