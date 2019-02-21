Спорт

15 марта стартует 4-й сезон футбольного турнира «Вызов»

Осталось две недели до старта 4-го сезона КФТ « Вызов». Как сообщается на странице данного события «Вконтакте», окончание приема заявок на участие в турнире - 4 марта. Необходимо заполненные заявки отправить на электронный ящик andrey.v.po@gmail.com.

Жеребьевка состоится 6 марта в СРП «Простория». Необходимо ознакомиться с положением о турнире.

Важные изменения: разрешено участие 1 « легионера » в команде; будут учитываться командные фолы; после группового этапа плей-офф будут проведены в золотой и серебряной лигах.

Турнир проходит при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, информационный партнер — Псковская Лента Новостей.