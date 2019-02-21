В Псковской области до осени появится 2 физкультурно-оздоровительных комплекса

До 1 сентября в Плюсском и Новоржевском районах появятся 2 физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОКОТа) открытого типа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
Комплексы будут возведены в рамках партийного проекта «Детский спорт», региональным координатором которого является вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин.
Стоимость одного комплекта составляет порядка 25 миллионов рублей, уточнил глава областного спорткомитета.
Кроме того, в отделении отметили, что финансирование строительства ФОКОТов осуществляется из трех источников. Большую его часть составляет субсидия из федерального бюджета (50 миллионов рублей), также предусматриваются региональное софинансирование (20 миллионов рублей) и небольшие затраты муниципальных бюджетов.
Напомним, в 2016 году в рамках партийного проекта был создан подобный ФОКОТ в Великих Луках.