Спорт

В Псковской области до осени появится 2 физкультурно-оздоровительных комплекса

До 1 сентября в Плюсском и Новоржевском районах появятся 2 физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОКОТа) открытого типа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Источник: п сковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Комплексы будут возведены в рамках партийного проекта «Детский спорт», региональным координатором которого является вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин.

Стоимость одного комплекта составляет порядка 25 миллионов рублей, уточнил глава областного спорткомитета.

Кроме того, в отделении отметили, что финансирование строительства ФОКОТов осуществляется из трех источников. Большую его часть составляет субсидия из федерального бюджета (50 миллионов рублей), также предусматриваются региональное софинансирование (20 миллионов рублей) и небольшие затраты муниципальных бюджетов.

Напомним, в 2016 году в рамках партийного проекта был создан подобный ФОКОТ в Великих Луках.