Спорт

Николай Рассадин призвал заняться повышением квалификации псковских хоккейных судей

Гендиректор гипермаркета «Империал», член команды ХК «Евро-Керамика» Николай Рассадин высказался о необходимости заняться повышением квалификации псковских хоккейных судей. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», комментируя проблемы псковского хоккея.

Напомним, в последние году этот вид спорта в Пскове неоднократно сотрясали скандалы: отменялись турниры, был случай рукоприкладства в отношении судьи, а на днях команда «ВДВ-Купол» в матче первого дивизиона чемпионата Псковской области по хоккею покинула ледовую арену, не доиграв матч с ХК «Аванта-Остров», сославшись на некачественное судейство.

Николай Рассадин напомнил, что разговоры о том, что судейство в псковском хоккее осуществляется не всегда квалифицированно, велись и в предыдущие годы. «Давно об этом говорим. Может, это даже не вина судей, хотя, думаю, есть некая предвзятость в вопросе, что у нас некоторые судьи играют в чемпионате, и есть желание помочь своей команде. Но в основном это идет от неверной трактовки правил хоккея», - пояснил гость студии.

С судьями, по мнению Николая Рассадина, «надо заниматься, повышать их квалификацию, проводить с ними семинары, тренинги, чего у нас в хоккее не делается».

«Претензий к судейству достаточно много. Сегодня, когда чемпионат области в первой группе вышел в завершающую стадию, каждое очко имеет значение в борьбе за призовые места, естественно, что и спортсмены находятся в состоянии шока, и судьи под давлением и стрессом», - пояснил он. В очередном матче на минувших выходных, по его словам, получилось так, что судьи усмотрели в действиях команды «ВДВ-Купол» нарушение правил и наказали ее хоккеиста. «Те были недовольны таким решением, началось психологическое давление на судью на грани физического давления. Судья, в соответствии с правилами, начал применять санкции, и хоккеисты «ВДВ-Купол» покинули лед, не доиграв матч. В результате у них техническое поражение... Но извините, когда в прошлом году недовольство судейством высказывали мы (команда «Евро-Керамика» - ред.), команда ВДВ почему-то была им довольна», - отметил Николай Рассадин.

Пока команда «Евро-Керамика», по его словам, находится на втором месте и намерена бороться за золотые медали.

По мнению гостя студии, недоработки есть и у Псковской областной федерации хоккея, которая, как показала практика, «не может справиться с проведением тех или иных соревнований».