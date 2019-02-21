Спорт

Псковские боксеры провели достойные бои на Кубке России в Ижевске

Команда Северо-Западного федерального округа закончила свое выступление в командном Кубке России по боксу в г. Ижевске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре спортивной подготовки, Псковскую область представляли спортсмены центра спортивной подготовки Глеб Голик, Константин Суховский, Мурат Юлдашев и Эльми Зиядзаде.

По итогам двух дней соревнований Глеб Голик выиграл две встречи.

Эльми Зиядзаде одержал одну победу в двух боях.

Мурат Юлдашев в равной борьбе проиграл во второй день соревнований. Константин Суховский был снят врачом из-за травмы носа.

Все спортсмены, по оценке тренера Вадима Голика, провели достойные бои.