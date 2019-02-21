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Спорт

Тхэквондистка Алина Смирнова представит Псковскую область на фестивале красоты и спорта «Спорткраса-2019»

02.03.2019 19:33|ПсковКомментариев: 2

Спортсмен и тренер федерации тхэквондо Псковской области Алина Смирнова примет участие в финале Международного фестиваля красоты и спорта «Спорткраса-2019», который пройдет 6 апреля в городе Ялта. Сопровождать Алину на конкурс будут ассистент Анастасия Мельничук и визажист Елена Белова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Ожидается, что в финале фестиваля «Спорткраса-2019» примут участие около 25 спортсменок из 15 стран, занимающихся восточными единоборствами и боевыми искусствами и прошедших предварительный отбор жюри конкурса. Девушкам предстоит представить визитную карточку и выйти на сцену в национальных костюмах. Программой также предусмотрены коллективный танец и выход в бальных платьях.

Помимо профессионального жюри конкурсанток будут оценивать зрители путем интернет-голосования, по итогам которого будет присужден приз в номинации «Мисс зрительских симпатий».

«Цель конкурса - показать, что современные девушки, которые занимаются боевым видом спорта, могут выигрывать конкурсы красоты и быть не менее женственными, чем профессиональные модели», - поделилась своим мнением спортсменка.

Алина Смирнова занимается тхэквондо (ИТФ) с 2005 года, имеет черный пояс 3-й дан, является кандидатом в мастера спорта по тхэквондо (ИТФ), имеет высшую тренерскую категорию и 2-ю категорию спортивного судьи. С 2012 года работает в должности тренера-преподавателя ДЮСШ «Гармония». Неоднократно награждена дипломом Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова за высокие достижения в подготовке юных спортсменов. Шесть лет подряд награждается, как лучший тренер года города Пскова и Псковской области.

Алина Смирнова - бронзовый призер Кубка России, двукратный победитель Чемпионата СЗФО РФ, двукратный серебряный призер Первенства СЗФО РФ, двукратный победитель международного турнира по тхэквондо (ИТФ) «Balt Cup», двукратный победитель международного турнира по тхэквондо (ИТФ) «Кубок Риги», победитель открытого Кубка Беларуси, неоднократный победитель и призер региональных соревнований.

Теги: #спорт #тхэквондо #красота
Источник: Псковская Лента Новостей
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