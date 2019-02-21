Спорт

В Писковичах прошла областная спартакиада по самбо

С 1-3 марта в поселке Писковичи прошла одиннадцатая областная спартакиада учащихся по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 года и 2005-2006 года рождения, сообщается на сайте «Sport60.ru».

Город Великие Луки представляли воспитанники тренера спортивной школы «Экспресс» - Михаил Невесенко. По итогам спартакиады юные самбисты в общем командном зачёте, с весом до 42 килограммов, заняли первое место.

Теперь юные воспитанники поедут на первенство Северо-Западного округа по самбо, который будет проходить в городе Усинск республика Коми с 4 по 7 апреля.