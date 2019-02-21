Спорт

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды для участия в чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Список спортсменов, которые будут представлять страну на турнире, ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России.

Полностью состав выглядит следующим образом: мужчины - Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта). Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже.

Женщины - Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта.