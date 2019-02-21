Спорт

Объявлен прием заявок на чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора

Объявлен прием заявок на чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Весна — 2019». Принять участие в соревнованиях может любой желающий из городов и муниципалитетов Псковской области, сообщается в официальной группе соревнований в соцсетях.



По регламенту к участию в соревнованиях допускаются дворовые непрофессиональные футбольные команды Псковской области в группах: от 10 до 13 лет и от 14 до 17 лет. В команды может быть включено не более двух игроков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (отделение футбол), футбольных клубах, имеющие лицензию профессионального футболиста. Состав команды – от 6 до 10 человек. Заявки на участие принимаются до 26 апреля 2019 года.