Спорт

Юные великолукские футболисты стали победителями турнира в Тверской области

В городе Удомле Тверской области в крытом манеже 2 и 3 марта проходил детский футбольный турнир среди 6 команд мальчиков 2011 года рождения. Город Великие Луки представляли два коллектива – «Зенит» под руководством Сергея Грабаздина и «Экспресс» под руководством Вячеслава Бацака.



Кроме великолучан в турнире участвовали две команды хозяев - «Удомля-1» и «Удомля-2», ещё одна команда из тверской области «Вышний Волочек» и коллектив из новгородской области «Пестово». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе команды.

Турнир проходил в один круг – каждый соперник сыграл с каждым по одному матчу.

В субботу, в первый игровой день подопечные Сергея Грабаздина в стартовом матче одержали крупную победу над ровесниками из «Пестово» – 10:0. Во втором поединке разгромили команду «Вышний Волочек» – 14:0. Справедливости ради следует заметить, что команда соперника наполовину состоит из футболистов 2012 года рождения.

Одержав две победы, великолукский «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу соревнования.

Подопечные Вячеслава Бацака в первом матче уступили ровесникам из команды «Удомля-2» – 1:2, а во втором выиграли с крупным счётом у «Пестово» – 5:0.

Сильнее оказались подопечные Сергея Грабаздина и «Зенит» победил с разницей в один мяч – 2:1.

Четвёртый поединок «Зенит» проводил со второй командой хозяев – «Удомлей-2». Дюжину безответных мячей забили юные великолучане в ворота соперника, выиграв в итоге со счётом – 12:0.

В заключительном, пятом матче подопечным Сергея Грабаздина предстояло помериться силами с первой командой организаторов двухдневного турнира – «Удомля-1». И этот матч великолукский «Зенит» завершил со счетом 8:0.

Одержав 5 побед в пяти матчах и показав 100-процентный результат, подопечные Сергея Грабаздина заняли первое место и стали победителями турнира. Юные великолучане выиграли свои матчи с общим счётом – 46:1.

Лучшим игроком «Зенита» организаторы назвали вратаря Михаила Колоскова.

Вторая великолукская команда под руководством Вячеслава Бацака в борьбе за 4-5 место одержала победу над командой тверской области «Вышний Волочек» – 2:0.