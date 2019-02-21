Спорт

Лучших юных футболистов-любителей определит лига дворового футбола на кубок губернатора области

В Псковской области пройдет чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола. Весна 2019».Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Соревнования будут проводиться в три этапа. Отборочный тур на базе муниципальных образований пройдет с 27 апреля по 5 мая. Полуфиналы состоятся 11 мая в Пскове, Пушкинских горах и Великих Луках.

Финальные матчи лиги дворового футбола сыграют в Пскове 18 мая.

Участники чемпионата по дворовому футболу будут соревноваться в двух возрастных группах: младшая — от 10 до 13 лет, старшая — от 14 до 17 лет. В рамках турнира состоятся матчи из двух таймов по 15 минут.

Заявки на участие направляются по электронному адресу ai.sol@inbox.ru или по телефону 8-911-699-46-28.

Соревнования проводятся с целью объединить существующие любительские лиги и дворовые футбольные команды области в одно большое спортивно-массовое мероприятие регионального уровня.

Организатором соревнований выступает военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» при поддержке комитета по спорту Псковской области, псковской областной общественной организации «Федерация футбола» и администраций муниципальных образований Псковской области.