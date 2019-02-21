Спорт

Бежаницкие футболистки примут участие в финале всероссийских соревнований по мини-футболу

Футболистки Бежаницкой средней школы стали победительницами всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа и получили путевки в финал состязаний, который пройдет с 20 марта по 1 апреля в Московской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Девушки одержали победу в группе спортсменок 2003-2004 годов рождения, оставив позади соперниц из Калининградской средней школы № 14 (2-е место) и Копорской средней школы (3-е место).

Призовое место турнира досталось еще одной команде футболисток из Псковской области - учащихся Псковского педагогического комплекса. Девушки 2001 -2002 годов рождения взяли «бронзу» в своей возрастной категории, уступив первенство команде из Юровской средней школы (1-е место) и гимназисткам из Великого Новгорода (2-е место).

Среди юношей 2003 - 2004 годов рождения места распределились следующим образом: 1-е место - у команды школы № 2 города Олонец, 2-е место завоевали футболисты Верховажской средней школы, 3-е место досталось спортсменам из школы города Зеленоградска.

Среди юношей 2001 - 2002 годов рождения лучшими стали футболисты средней школы из поселка Искателей, 2-е место заняли учащиеся школы № 4 города Вельска, замкнули тройку лидеров воспитанники Полесской средней школы.

Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций проходят в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Псковская область ежегодно принимает в них участие, а в этом году впервые приняла окружной этап. Это стало возможным благодаря появлению сертифицированных спортивных залов: СК «Писковичи» и СК «Олимп».

«Этот проект дает шанс школьникам помериться силами со сверстниками не только из Псковской области, но и с командами из других регионов. Примером может служить команда Бежаницкой СОШ, которая стала победителем регионального этапа, выиграла финальные соревнования СЗФО и получила право представить Псковскую область на финальных соревнованиях в Московской области! Уверен, что девчонки достойно представят наш регион и получат впечатления на всю жизнь!» - прокомментировал итоги всероссийских соревнований председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.