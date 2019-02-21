Спорт

В Псковской области определили лучших самбистов среди юношей и девушек

2 марта в поселке Писковичи состоялось первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения и XI областная спартакиада учащихся по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации самбо.





Среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения наилучших результатов добились воспитанники псковской ДЮСШ «Мастер»:



1 место до 34 кг - Ника Котельникова

1 место до 51 кг - Стефания Двужильная

1 место до 55 кг - Милания Двужильная

2 место до 34 кг - Диана Бабаева

2 место до 42 кг - Кирилл Маланин

2 место до 46 кг - Игорь Кохан

3 место до 35 кг - Петр Сазонов

3 место до 35 кг - Антон Маланин

3 место до 38 кг - Алексей Попов

3 место до 50 кг - Матвей Парфенов

3 место до 54 кг - Владислав Гардиенко



среди юношей 2003-2004 годов рождения в число призеров вошли воспитанники ДЮСШ «Мастер:



1 место до 52 кг - Виктория Ордина

1 место до 56 кг - Полина Ванюхина

1 место до 60 кг - Валентина Тоечкина

1 место до 65 кг - Ангелина Степанова

1 место до 70 кг - Александра Макарова

1 место до 42 кг - Дамир Аверин

1 место до 50 кг - Михаил Колыванов

1 место до 60 кг - Савелий Мех

1 место до 66 кг - Александр Иванов

1 место св. 84 кг - Иван Драничников

2 место до 46 кг - Владимир Воронцов

2 место до 55 кг - Александр Кузиков

2 место до 72 кг - Александр Передерко

а также воспитанник спортклуба «Бригантина» Исмаил Исмаилов (2 место до 78 кг).