В Псковской области определили лучших самбистов среди юношей и девушек

2 марта в поселке Писковичи состоялось первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения и XI областная спартакиада учащихся по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации самбо.
Среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения наилучших результатов добились воспитанники псковской ДЮСШ «Мастер»:
1 место до 34 кг - Ника Котельникова
1 место до 51 кг - Стефания Двужильная
1 место до 55 кг - Милания Двужильная
2 место до 34 кг - Диана Бабаева
2 место до 42 кг - Кирилл Маланин
2 место до 46 кг - Игорь Кохан
3 место до 35 кг - Петр Сазонов
3 место до 35 кг - Антон Маланин
3 место до 38 кг - Алексей Попов
3 место до 50 кг - Матвей Парфенов
3 место до 54 кг - Владислав Гардиенко
среди юношей 2003-2004 годов рождения в число призеров вошли воспитанники ДЮСШ «Мастер:
1 место до 52 кг - Виктория Ордина
1 место до 56 кг - Полина Ванюхина
1 место до 60 кг - Валентина Тоечкина
1 место до 65 кг - Ангелина Степанова
1 место до 70 кг - Александра Макарова
1 место до 42 кг - Дамир Аверин
1 место до 50 кг - Михаил Колыванов
1 место до 60 кг - Савелий Мех
1 место до 66 кг - Александр Иванов
1 место св. 84 кг - Иван Драничников
2 место до 46 кг - Владимир Воронцов
2 место до 55 кг - Александр Кузиков
2 место до 72 кг - Александр Передерко
а также воспитанник спортклуба «Бригантина» Исмаил Исмаилов (2 место до 78 кг).