Спорт

В естественно-математическом лицее в Пскове прошел спортивный праздник

4 марта в естественно-математическом лицее №20 в Пскове прошел спортивный праздник. В предверие 8 марта в лицее прошел спортивный праздник «Шоу маленьких разбойниц». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Провела это мероприятие преподаватель физкультуры Жанна Борисова. Участвуя в различных конкурсах и эстафетах, девочки оказывались то в роли няньки, то стряпали на кухне, то занимались стиркой.

В конце спортивного праздника были определены победители. По мнению организаторов мероприятия, самое главное то, что проигравших нет, в выигрыше оказались все - и сами участницы, и их родители, и одноклассники-болельщики и учителя.