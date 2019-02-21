Спорт

Сто мини-площадок для воркаута установят в Псковской области в 2019 году

Сто новых мини-площадок для занятий воркаутом установят в этом году в муниципалитетах Псковской области. Об этом во вторник, 5 марта, на отчетно-выборной конференции Ассоциации муниципальных образований региона сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Комплексы будут включать минимальный набор снарядов для выполнения отжиманий, упражнений для пресса, рукоходов и стенок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

30 таких площадок уже готовы и в ближайшее время поступят в область. В связи с этим Михаил Ведерников поставил задачу Ассоциации муниципальных образований сформировать с помощью общественного мнения пакет заявок для районов области. «Важно в этой работе постоянно находиться на связи с общественными организациями, чтобы спортивные площадки появились в тех местах, где это востребовано, чтобы жителям нашего региона было удобно на них заниматься физкультурой и спортом, а семьям с детьми -отдыхать», - добавил он.

Губернатор подчеркнул, что это внебюджетный проект, он будет реализован в сотрудничестве с Федерацией воркаута России, которую возглавляет Максим Попов. «Если он покажет свою востребованность, то в следующем году работа будет продолжена», - добавил Михаил Ведерников.

Отдельное внимание губернатор обратил на важность работы с проектами партии «Единая Россия». Это «Местный дом культуры», на который Псковская область получит в этом году 21,8 млн рублей, а также «Детский спорт», в рамках которого будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТы) в Плюссе и Новоржеве стоимостью порядка 25 млн рублей каждый. Благодарность за включение региона в эту программу губернатор Михаил Ведерников адресовал вице-спикеру Совета Федерации РФ Андрею Турчаку. Договоренности о реализации этих проектов на территории региона были также закреплены на недавней встрече губернатора с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

«Оперативность и эффективность работы в рамках этих проектов позволит нам и дальше привлекать дополнительные средства в развитие социальной инфраструктуры», — отметил Михаил Ведерников. Обустройство территории воркаут-площадок и ФОКОтов будет зоной ответственности муниципалитетов при поддержке областной власти, добавил он.

В завершение выступления губернатор еще раз подчеркнул, что Совет муниципальных образований — это особенно важный инструмент для Псковской области. «Мы занимаем второе место в стране по числу населенных пунктов, и только с помощью сильных органов местного самоуправления сможем максимально эффективно решать проблемы на местах», - сказал он.

Михаил Ведерников также напомнил, что 1 марта Псковская область получила свидетельства о государственной регистрации официальных символов региона. «Считаю правильным, чтобы в каждом муниципалитете областной флаг соседствовал с районным, и сегодня они будут вручены каждому из вас. Пусть они станут символом нового качества работы, эффективности, неравнодушия и самоотдачи», - заключил губернатор.