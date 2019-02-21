Спорт

Судебный пристав занял третье место в открытом чемпионате псковской академии ФСИН по дзюдо

Судебный пристав по ОУПДС группы быстрого реагирования управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области занял третье место в открытом чемпионате псковского филиала академии ФСИН России по дзюдо.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Открытый чемпионат посвящен 140-летию образования уголовно-исполнительной системы и направлен на популяризацию дзюдо, повышения уровня спортивного мастерства участников, укрепления дружеских связей спортсменов. Организаторы турнира также ставили такие задачи как пропаганда здорового образа жизни, воспитание боевого духа, повышение мастерства и воспитания характера спортсменов.

Соревнования проводились по шести весовым категориям. Всего в открытом чемпионате приняло участие 30 представителей силовых структур. Управление федеральной службы судебных приставов по Псковской области представил Акуев Муслим, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела оперативного дежурства. В весовой категории до 81 кг он одержал победу и занял третье призовое место.

Муслим Акуев на службу в управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области поступил в 2017 году. В своей спортивной карьере он кандидат в мастера спорта по дзюдо, неоднократно принимал участие в соревнованиях общероссийского и международного уровней. Два раза он становился призером чемпионата России по дзюдо и один раз призером открытого кубка Европы, который проходил в Эстонии.