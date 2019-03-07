Спорт

Алексей Немов и Михаил Ведерников встретились со спортивной общественностью в Пскове

Олимпийский чемпион Алексей Немов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретились со спортивной общественностью в рамках проекта «Диалог на равных» в проектном офисе «Команды 2018». На встрече обсуждается развитие спорта в Псковской области, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы ставим перед собой самые амбициозные задачи. В свое время, когда я начинал заниматься, я никогда не думал, что стану Олимпийским чемпионом. Если спортивная школа, которую мы планируем, будет, то это несомненно принесет пользу. Мы хотим, чтобы она не просто стояла, а действительно работала. Мы рады быть полезными и передавать свой опыт и детям, и взрослым!», - заявил Алексей Немов в своей приветственной речи.

Одним из вопросов для обсуждения стало развитие популярного воркаут-движения. Михаил Ведерников заявил, что принято решение о проведении чемпионата мира по воркауту в Псковской области, а в Великих Луках уже скоро появится открытая воркаут-площадка, как на набережной в городе Пскове.

Напомним, «Диалог на равных» - федеральный проект, который реализует Федеральное агентство по делам молодежи с 2017 года. Цель проекта - наглядно показать студентам и учащимся на примере успешных и известных людей, что современная Россия - это страна равных возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере в любом регионе.