Спорт

Михаил Ведерников: В Пскове через несколько десятилетий появится Центр спортивной гимнастики имени Алексея Немова

В Пскове через несколько десятилетий появится Центр спортивной гимнастики, который будет носить имя 4-кратного олимпийского чемпиона Алексея Немова. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

О таких перспективах губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на встрече с Алексеем Немовым.

Планируется, что проект обойдется в 85 миллионов рублей и будет реализован в рамках государственно-частного партнерства.

«Важно, что в густонаселенном районе Пскова, в шаговой доступности, появится еще одна площадка, где наши дети смогут заниматься спортом», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, такая встреча прошла 7 марта, в рамках проекта «Диалог на равных» Федерального агентства по делам молодежи. Мероприятие прошло в офисе «Команды 2018», где собралось около 50 представителей спортивной общественности региона.