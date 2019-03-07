Спорт

Псковские представители «воркаута» договорились с Алексеем Немовым об онлайн-консультациях

Псковские представители «воркаута» договорились с 4-кратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым о том, чтобы гимнаст проводил с ними онлайн-консультации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Кроме того, в ведомстве добавили, что у псковских гимнастов появился шанс принять участие в ежегодном шоу Немова в Москве, а воспитанникам хип-хоп центра «Хоть отбавляй» будет оказана помощь с выездами на крупные соревнования по «брейкингу», который вошел в перечень олимпийских видов спорта.

Напомним, это случилось 7 марта, на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Алексея Немова. Такая встреча прошла в рамках проекта «Диалог на равных» Федерального агентства по делам молодежи. Мероприятие прошло в офисе «Команды 2018».