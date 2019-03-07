Спорт

В 2019 году в Пскове пройдет чемпионат мира по «воркауту»

В Пскове в 2019 году состоится силовой чемпионат мира по «воркауту». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе администрации Псковской области.

Договоренность о таком турнике достигнута с президентом Федерации «воркаута» России Максимом Поповым. О решении провести это соревнование сообщил 7 марта, в рамках «Диалога на равных» со спортивной общественностью, губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Глава региона напомнил, что прошлым летом на набережной реки Великой, где в сотрудничестве с федерацией и при поддержке группы компаний «ЛУГ» была установлена первая в регионе профессиональная «воркаут»-площадка, состоялся этап кубка мира по «воркауту».

Михаил Ведерников также добавил, что аналогичный спортивный комплекс для профессиональных занятий «воркаутом» появится в Великих Луках.

Кроме того, Михаил Ведерников анонсировал начало пилотного проекта по установке в районах Псковской области 100 универсальных мини-площадок для «воркаута». Комплексы будут включать минимальный набор снарядов, необходимых для занятий уличной гимнастикой и сдачи норм ГТО. Заявки на установку спортивных объектов сейчас формирует Совет муниципальных образований региона.