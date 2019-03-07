Спорт

В псковском воркаут-центре проведут сегодня день открытых дверей

День открытых дверей в рамках празднования Международного женского дня проведут сегодня, 9 марта, с 18:00 до 20:00 в воркаут-центре города Пскова, сообщается в официальной группе центра в соцсетях.

Организаторы приглашают всех желающих по адресу: улица Коммунальная, 19. На мероприятии можно будет увидеть своими глазами и попробовать заниматься на уникальной в Пскове воркаут-площадке.

«Крутая атмосфера и нереальный заряд энергии гарантирован», - обещают организаторы.

Напомним, что воркаут - это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спора, физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру. Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости.