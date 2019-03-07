Спорт

Намеченный на 10 марта открытый чемпионат Гдовского района по зимней рыбалке не состоится

Открытый чемпионат Гдовского района по зимней рыбалке, который планировалось провести в это воскресенье, 10 марта, не состоится, поскольку распоряжением региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций за подписью возглавляющего комиссию губернатора региона Михаила Ведерникова с 8 марта запрещен выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.

Как сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте, чемпионат рыболовов традиционно проходит на льду Чудского озера неподалеку от деревни Береговая Луневщина. Эти соревнования официальные, организует их администрация района при содействии спасательных служб и гдовского погранотряда. Провести чемпионат без полной гарантии безопасности участников со стороны МЧС и пограничников невозможно.

«Многие гдовичи в эти дни сообщают, что толщина льда на Чудском достаточна для рыбалки и не вызывает опасений. Мы не намерены оспаривать эти утверждения, наверняка так и есть - в тех местах, где ловите рыбу вы. Возможно даже, что в МЧС просто перестраховались со своим запретом. И немного поторопились с его введением. Но точно так же нельзя исключать, что причиной запрета выхода на лед стал целый комплекс факторов - не только оттепель, но и, например, предстоящее буквально завтра серьезное усиление ветра», - пишут администраторы группы.