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Спорт

Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Осло

09.03.2019 20:59|ПсковКомментариев: 0

Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке на 50 км, выиграв золото, серебро и бронзу на этапе Кубка мира в Осло, сообщают «Известия».

Первое место у Александра Большунова, который преодолел дистанцию за 2 часа 23 минуты 49,8 секунд. На втором и третьем местах расположились Максим Вылегжанин (отставание на одну секунду) и Андрей Ларьков (+1,6 секунды), сообщает телеканал «Звезда».

На четвертом месте также оказался российский спортсмен Илья Семиков (+2 секунды).

Отмечается, что триумф российской команды состоялся на глазах у королевской семьи Норвегии.

Ранее, 8 марта, сообщалось, что сборная России обновила рекорд по числу наград на зимних универсиадах, укрепившись на первом месте в турнирной таблице медального зачета XXIX Всемирных студенческих игр, которые проходят в Красноярске.

Источник: Псковская Лента Новостей
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