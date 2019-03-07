Российские биатлонистки заняли весь пьедестал почета в масс-старте на Универсиаде в Красноярске

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова победила в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске, сообщает «Интерфакс».
Спортсменка преодолела дистанцию за 42 минуты 5,7 секунды, допустив 3 промаха на огневых рубежах.
Серебряная медаль у россиянки Елизаветы Каплиной, «бронза» у еще одной представительницы России - Натальи Гербуловой.
В медальном зачете Универсиады сборная России занимает первое место, завоевав 87 медалей - 31 золотую, 31 серебряную и 25 бронзовых.
Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.