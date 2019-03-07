Псковичи завоевали серебро на 40-м Гатчинском лыжном марафоне

8 марта в парке «Орлова роща» в Ленинградской области прошел 40-й Гатчинский лыжный марафон, посвященный Международному женскому дню, в котором приняли участие спортсмены из Псковской области.
Как сообщает портал sport60.ru, мероприятие собрало 599 участников в забегах на 50 км, 30 км и 10 км. «Лыжня в этот раз была не особо снисходительна к псковичам, но некоторым все же удалось приблизиться к первому месту», - отмечается на сайте.
Результаты марафона:
В забеге на 10 км:
21 место - Цыганкова Александра
В забеге на 20 км:
11 место - Гусак Егор (Псковская обл. Клуб Струги)
12 место - Алещенко Андрей (Псковская обл. Невель)
32 место - Блажевич Дарья (Псковская обл. Невель)
53 место - Конюк Николай (Псковская обл. Клуб Струги)
75 место - Одинцова Антонина (Псковская обл. Струги-Красные)
Сапогов Денис (Псковская обл. Клуб Струги)
В забеге на 50 км:
33 место - Шатов Никита (Псковская обл. Невель)
81 место - Еникеев Станислав (Псковская обл. Невель)
88 место - Зенков Михаил (Псковская обл. Псков)
119 место - Васильев Юрий (Псковская обл. Невель)
120 место - Сергеев Алексей (Псковская обл. Pskov Ski Team)
132 место - Захаров Андрей (Псковская обл. Псков)
158 место - Лебединский Дмитрий (Псковская обл. Pskov Ski Team)
178 место - Баранов Константин (Псковская обл. Псков)
197 место - Ильин Кирилл (Псковская обл. Pskov Ski Team)
202 место - Мурников Виктор (Псковская обл. Псков)
237 место - Сапогов Владислав (Псковская обл. Клуб Струги)
239 место - Егоров Сергей (Псковская обл. Череха)
В забеге Ж14:
4 место - Цыганкова Александра (Псковская обл. Невель)
В забеге Ж16:
5 место - Блажевич Дарья (Псковская обл. Невель)
17 место - Одинцова Антонина (Псковская обл. Струги-Красные)
В забеге М16:
2 место - Гусак Егор (Псковская обл. Клуб Струги)
39 место - Сапогов Денис (Псковская обл. Клуб Струги)
В забеге М18:
10 место - Алещенко Андрей (Псковская обл. Невель)
20 место - Конюк Николай (Псковская обл. Клуб Струги)
В забеге М21:
16 место - Шатов Никита (Псковская обл. Невель)
35 место - Еникеев Станислав (Псковская обл. Невель)
52 место - Баранов Константин (Псковская обл. Псков)
В забеге М30:
32 место- Васильев Юрий (Псковская обл. Невель)
49 место - Ильин Кирилл (Псковская обл. Pskov Ski Team)
В забеге М40:
23 место - Захаров Андрей (Псковская обл. Псков)
28 место - Лебединский Дмитрий (Псковская обл. Pskov Ski Team)
В забеге М50:
28 место - Мурников Виктор (Псковская обл. Псков)
37 место - Сапогов Владислав (Псковская обл. Клуб Струги)
38 место - Егоров Сергей (Псковская обл. Череха)
В забеге М60:
5 место - Зенков Михаил (Псковская обл. Псков)
7 место - Сергеев Алексей (Псковская обл. Pskov Ski Team)