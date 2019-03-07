Спорт

Псковичи завоевали серебро на 40-м Гатчинском лыжном марафоне

8 марта в парке «Орлова роща» в Ленинградской области прошел 40-й Гатчинский лыжный марафон, посвященный Международному женскому дню, в котором приняли участие спортсмены из Псковской области.

Как сообщает портал sport60.ru, мероприятие собрало 599 участников в забегах на 50 км, 30 км и 10 км. «Лыжня в этот раз была не особо снисходительна к псковичам, но некоторым все же удалось приблизиться к первому месту», - отмечается на сайте.



Результаты марафона:



В забеге на 10 км:

21 место - Цыганкова Александра



В забеге на 20 км:

11 место - Гусак Егор (Псковская обл. Клуб Струги)

12 место - Алещенко Андрей (Псковская обл. Невель)

32 место - Блажевич Дарья (Псковская обл. Невель)

53 место - Конюк Николай (Псковская обл. Клуб Струги)

75 место - Одинцова Антонина (Псковская обл. Струги-Красные)

Сапогов Денис (Псковская обл. Клуб Струги)



В забеге на 50 км:

33 место - Шатов Никита (Псковская обл. Невель)

81 место - Еникеев Станислав (Псковская обл. Невель)

88 место - Зенков Михаил (Псковская обл. Псков)

119 место - Васильев Юрий (Псковская обл. Невель)

120 место - Сергеев Алексей (Псковская обл. Pskov Ski Team)

132 место - Захаров Андрей (Псковская обл. Псков)

158 место - Лебединский Дмитрий (Псковская обл. Pskov Ski Team)

178 место - Баранов Константин (Псковская обл. Псков)

197 место - Ильин Кирилл (Псковская обл. Pskov Ski Team)

202 место - Мурников Виктор (Псковская обл. Псков)

237 место - Сапогов Владислав (Псковская обл. Клуб Струги)

239 место - Егоров Сергей (Псковская обл. Череха)



В забеге Ж14:

4 место - Цыганкова Александра (Псковская обл. Невель)



В забеге Ж16:

5 место - Блажевич Дарья (Псковская обл. Невель)

17 место - Одинцова Антонина (Псковская обл. Струги-Красные)



В забеге М16:

2 место - Гусак Егор (Псковская обл. Клуб Струги)

39 место - Сапогов Денис (Псковская обл. Клуб Струги)



В забеге М18:

10 место - Алещенко Андрей (Псковская обл. Невель)

20 место - Конюк Николай (Псковская обл. Клуб Струги)



В забеге М21:

16 место - Шатов Никита (Псковская обл. Невель)

35 место - Еникеев Станислав (Псковская обл. Невель)

52 место - Баранов Константин (Псковская обл. Псков)



В забеге М30:

32 место- Васильев Юрий (Псковская обл. Невель)

49 место - Ильин Кирилл (Псковская обл. Pskov Ski Team)



В забеге М40:

23 место - Захаров Андрей (Псковская обл. Псков)

28 место - Лебединский Дмитрий (Псковская обл. Pskov Ski Team)



В забеге М50:

28 место - Мурников Виктор (Псковская обл. Псков)

37 место - Сапогов Владислав (Псковская обл. Клуб Струги)

38 место - Егоров Сергей (Псковская обл. Череха)



В забеге М60:

5 место - Зенков Михаил (Псковская обл. Псков)

7 место - Сергеев Алексей (Псковская обл. Pskov Ski Team)