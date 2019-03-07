Спорт

В Пскове прошли клубные соревнования по «Русскому жиму»

10 марта в фитнес-клубе «Рекорд» в городе Пскове уже во второй раз прошли клубные соревнования по «Русскому жиму», организатором которых выступил руководитель клуба Антон Коваль.

Как сообщает портал «Спорт60», несмотря на то, что турнир был клубным, он собрал 38 человек.

«Турнир оказался популярным среди посетителей клуба и будет проводиться каждый год», - отметил Антон Коваль.

Результаты соревнований:

Женщины, вес штанги 35 кг:

Татьяна Чиж 35 х 30

Елена Правосудова 35 х 26

Юноши, вес штанги 35 кг:

Валентин Беляков 35 х 121

Александр Носов 35 х 99

Никита Житенко 35 х 91

Юниоры, вес штанги 55 кг:

Иван Лактионов 55 х 77

Игорь Овсянников 55 х 64

Радион Иванов 55 х 58

Мужчины, вес штанги 55 кг:

Николай Мануйлов 55 х 77

Денис Правосудов 55 х 73

Александр Ефимов 55 х 56

Мужчины, вес штанги 100 кг:

Никита Никитин 100 х 43

Илья Ошурков 100 х 33

Сергей Николахин 100 х 25.