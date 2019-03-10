Спорт

Команда Псковской области завоевала призовые места на чемпионате СЗФО по смешанным боевым единоборствам

С 9 по 10 марта в городе Петрозаводске проходили чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ММА. Как сообщает портал Sport60, команду Псковской области представляло четыре спортсмена МАУ СШ «Экспресс» под руководством Андрея Ткаченко.

По результатам чемпионата Себастьян Бабурин и Иван Веретенников завоевали вторые места, Магомед Юсупов и Виктор Кривченков получили «бронзу».

Себастьян Бабурин выполнил норматив кандидата в мастера спорта, он станет участником чемпионата России по ММА.