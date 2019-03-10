В Пскове прошел чемпионат и первенство Псковской области по всестилевому каратэ

Были представлены команды из двух клубов Пскова, двух клубов Великих Лук, Гдова, Порхова, поселков Дедовичи и Ямм, Калининграда, Ярославля, Санкт-Петербурга и Риги. В церемонии торжественного открытия соревнований и награждения участников принял участие председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин и представитель от Псковской Епархии - отец Сергий. Целью проведения чемпионата заключалось укомплектование сборной Псковской области для участия в соревнованиях Северо - Западного округа и России.

«Участие в большом количестве проводимых региональных соревнований, регулярное прохождение судейских семинаров, позволяют нам улучшать как организацию самих турниров в области, так и уровень спортсменов и качество судейства. И я думаю, что участие команд Псковской области по всестилевому карате и проведение таких соревнований поднимает престиж нашего региона в России»- заявил тренер по каратэ ДЮСШ Мастер Кирилл Колосов.