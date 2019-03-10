Спорт

Остается два дня, чтобы подать заявку на «Неделю здоровья»

Всего 2 дня остается для подачи заявки на спортивное мероприятие «Неделя здоровья», организованное Псковским городским молодёжным центром. Спортивные состязания пройдут с 18 по 22 марта. Последний день, когда можно зарегистрироваться - 15 марта, сообщает пресс-служба ПГМЦ.

Мероприятие направлено на привлечение спортивной молодёжи города и проходит уже в 5 раз. Соревнования пройдут в 7 категориях: волейбол, фитнес-тест, витамин челлендж, стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг.

18 марта участников ждет волейбол, 19 марта фитнес-тест, который включает в себя: скалодром, джаст денс, батуты, головоломки и квесты, 20 марта витамин челлендж и стрельба из лука, 21 марта плавание, а 22 марта боулинг и армреслинг.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо собрать команду из 6 человек, в состав которой будет входить не меньше двух девушек. Участникам необходимо приходить в спортивной форме, дополнительные очки начисляют за единый стиль команды. Необходимо представить свое название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Участниками могут стать любые желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Ссылку для регистрации можно найти на сайте Молодежного центра.