Спорт

Великие Луки примут финал соревнований по баскетболу 11-ой областной спартакиады учащихся

Финальные соревнования 11-ой областной спартакиады учащихся по баскетболу пройдут в Великих Луках с 22 по 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила администрация Псковской области со ссылкой на Центр спортивной подготовки Псковской области.

Начало состязаний среди команд девушек запланировано на 15.00 22 марта в спортивном зале Великолукской государственной сельскохозяйственной академии по адресу: проспект Ленина, 2. Они продолжатся 23 марта в 10.00. На баскетбольные площадки выйдут команды Порховского и Новосокольнического районов, Пскова и Великих Лук. Судейство возглавит Игорь Афиногенов.

Команды юношей из Пскова, Великих Лук, Гдовского и Невельского районов соберутся 23 марта в спортивном зале школы «Экспресс» по адресу: улица Клевцова, 4. Первые игры запланированы на 15.30. На следующий день начало матчей назначено на 10.00. Главный судья соревнований — Татьяна Облицова.

Напомним, в январе стартовали зональные соревнования 11-ой областной спартакиады. Лучшие команды среди школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования будут определены в нескольких видах программы: баскетбол, волейбол, кросс, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, футбол и шахматы. Спартакиада продлится до мая, после чего будут определены самые спортивные муниципальные образования в 4 группах.

Спортивное мероприятие проводится для развития и популяризации видов спорта, включенных во всероссийский реестр видов спорта, сохранения традиций проведения комплексных спортивных соревнований для юношества и молодежи. Организаторами областной спартакиады выступают комитет Псковской области по спорту, а также региональный Центр спортивной подготовки.