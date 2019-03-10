Спорт

Спортсмены из Псковской области принимают участие в соревнованиях по боксу в Екатеринбурге

В городе Екатеринбург проходят всероссийские соревнования среди студентов по боксу, посвященные памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр заслуженного мастера спорта Алексея Киселева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Центре спортивной подготовки.

В соревнованиях принимают участие студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, а также спортсмены Центра спортивной подготовки Глеб Голик и Эльми Зиядзаде. Наставник спортсменов Вадим Голик.

По итогам первого боя Глеб Голик одержал победу над соперником из Тольятти.

Также в городе Химки проходит тренировочное мероприятие сборной России по боксу среди юниоров. Команда готовится к международному турниру в Литве. Спортсмен Центра спортивной подготовки Александр Кальницкий в составе сборной страны готовится к международному турниру в весовой категории до 64 кг. Тренирует спортсмена Вадим Голик Вадим.