Спорт

В Опочке прошел шахматный турнир «Шахматы в детские дома»

В Псковской области продолжается, поддержанный региональной федерацией шахмат, благотворительный проект Российской шахматной федерации «Шахматы в детские дома». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат.

Федерация шахмат Псковской области при поддержке комитета по образования Псковской области и при содействии комитета по спорту Псковской области организовала и провела уже 4-й областной турнир среди специальных общеобразовательных организаций Псковской области.

Турнир прошел в Опочке - на родине выдающегося шахматиста первой половины XIX века Александра Петрова. Перед началом турнира, в юбилейный год 220-летия со дня рождения А.Петрова, воспитанники школ-интернатов Псковской области возложили цветы к мемориальной доске Петрова и сфотографировались на память.



По результатам упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место - Центр специального образования № 1 города Пскова;

2 место - Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат;

3 место - Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке.

Президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов и глава Опочецкого района Юрий Ильин, а также куратор шахматного образования Николай Агафонов поздравили участников турнира и наградили призеров грамотами, медалями и памятными подарками. Команде-победительнице вручен кубок.

Команда Центра специального образования № 1 за счет благотворительных пожертвований псковских шахматистов примет участие во всероссийских соревнованиях по шахматам среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот «Восхождение 2019», который пройдет в Сочи.