Спорт

В Пскове прошел открытый чемпионат по дзюдо

Псковский филиал Академии ФСИН России выступил организатором открытого чемпионата по дзюдо, посвященного 140-летию образования УИС. В соревнованиях приняли участие спортсмены силовых ведомств и спортивных клубов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсанты Псковского филиала академии завоевали шесть медалей, из которых две – золотые. В весовой категории до 60 килограммов победу одержал Денис Ломин СШ «Экспресс» города Великие Луки. В весе категории до 66 килограммов 1 место завоевал Шамиль Шахбанов из Псковского филиала Академии ФСИН России. В весе категории до 73 килограммов «золото» досталось Мураду Алимову, представляющему «Бригантину» города Пскова. В весовой категории до 81 килограмма первым стал Асхаб Нурмагомедов из Псковский филиал Академии ФСИН России. Среди спортсменов весовой категории до 90 килограммов первую ступень пьедестала занял Анатолий Сазанский из Пскова, в весовой категории 90+ победу одержал Павел Фалилеев представляющий УМВД по Псковской области.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями и дипломами. Организаторы открытого чемпионата по дзюдо – преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии – пожелали спортсменам не останавливаться на достигнутых успехах, а ставить новые рекорды на соревнованиях различного уровня.