Спорт

В Пскове прошел хоккейный турнир, посвященный 140-летию образования УИС

Хоккейная команда «Сталь» с участием курсантов Псковского филиала Академии ФСИН России одержала победу в турнире, посвященном 140-летию образования УИС. УФСИН России по Псковской области выступило организатором турнира по хоккею, посвященного юбилею образования уголовно-исполнительной системы, в котором приняли участие хоккейные команды силовых ведомств региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Леонов и Владислав Косыгин вошли в состав команды «Сталь» УФСИН России по Псковской области, которая по итогам хоккейного турнира одержала победу, сыграв с командой «Звезда» УМВД России по Псковской области со счетом 4:1 и командой «Дружина» УФСБ России по Псковской области со счетом 8:3.

На турнире курсантов поддерживали их однокурсники, что, по мнению игроков, принесло им удачу. «Мои однокурсники активно болели за команду, в которой я играю, и тем самым оказали неоценимую поддержку не только мне, но и всем игрокам команды», - поделился курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Алексей Леонов.