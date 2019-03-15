Спорт

Все российские футбольные клубы вылетели из еврокубков

«Краснодар» и «Зенит» не прошли в четвертьфинал Лиги Европы. В этом сезоне в еврокубках больше не осталось российских клубов, сообщает «Медуза».

«Зенит» уступил испанскому «Вильярреалу» со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре «Вильярреал» победил со счетом 3:1.

«Краснодар» сыграл в ответном матче с «Валенсией» со счетом 1:1. Полузащитник россиян Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 85-й минуте, но на 93-й минуте нападающий испанцев Гонсалу Гедеш сравнял счет. В первой игре «Валенсия» одержала победу со счетом 2:1.