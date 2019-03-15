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Спорт

Определились три лучшие школьные команды Пскова для участия в финале «Белая ладья»

17.03.2019 14:58|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в городах и районах подходят к завершению массовые детско-юношеские командные соревнования по шахматам среди школьников «Белая Ладья».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, в этом году массовые соревнования школьников по шахматам в нашей стране отмечают свое 50 лет. По итогам городских и районных этапов лучшие школьные команды городов и районов в конце марта приедут на областной этап, где определят сильнейшую школьную команду нашей области, которая будет принимать участие в открытых всероссийских соревнованиях «Белая Ладья» в г. Сочи.

В Пскове определились последние три лучшие школьные команды, которые примут участие в областном этапе соревнований «Белая ладья». В этом году количество школ, направивших свои команды для участия в городских соревнованиях, увеличилось в сравнении с 2018 годов с 8 до 18 команд. Это стало возможным по итогам встречи вице-президента областной федерации шахмат Сергея Арефьева и заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, который лично поддержал и оказал содействие в организации городского турнира.

Школьная команда ППК - победитель городского этапа

По итогам двух дней увлекательной борьбы лучший результат среди школьных команд г. Пскова, набрав в 7 турах 21 очко, показала дружина «Псковского педагогического комплекса», выступившая в составе: Александр Кульнев, Егор Кудрявцев, Андрей Макаров и Валерия Малышева. Второе место с 19 очками – у команды средней школы № 23 (Даниил Трепалин, Николай и Дмитрий Вороновы, Вероника Матвеева), а бронзовыми призерами, набрав 18 очков, стала команда лицея № 20 (Алексей Захаров, Павел Васильев, Тимофей Ковалев, Марета Григорян).

Школьная команда Лицея № 20 - бронзовый призер

На торжественной церемонии награждения президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов и представитель управления образования г. Пскова Владислав Гребнев поздравили ребят с окончанием турнира и вместе с спортивными арбитрами Андреем Абаровский и Сергеев Арефьевым вручили призерам соревнований и их учителям шахмат грамоты и специально изготовленные медали с портретом Первого русского шахматного мастера Александра Петрова, уроженца Псковской губернии, 220-летний юбилей которого отмечается в этом году.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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