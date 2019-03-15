Спорт

Боксер из Пскова взял «бронзу» студенческого чемпионата России

С 11 по 17 марта в Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по боксу среди студентов, посвященные памяти двукратного серебряного призера Олимпийских Игр, заслуженного мастера спорта Алексея Киселева. В состязаниях, которые приравниваются к чемпионату России по боксу среди студентов, приняли участие студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, а также спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Глеб Голик и Эльми Зиядзаде, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Оба боксера провели по два боя. В итоге Эльми Зиядзаде занял третье место, а Глеб Голик — четвертое.

Как отметил наставник спортсменов Вадим Голик, турнир получился представительным: в нем приняли участие победители европейских соревнований.

Он также рассказал, что в настоящее время в городе Химки завершается подготовка сборной России по боксу среди юниоров к Международному турниру в Литве, который откроется уже завтра, 19 марта. В состав сборной вошел спортсмен Центра спортивной подготовки Александр Кальницкий. Он представит Россию в весовой категории до 64 кг.

Еще один воспитанник псковской школы бокса Артур Кулаков в составе юниорской сборной России отправился на тренировочное мероприятие в Анапу, где с 31 по 7 апреля состоится крупнейший международный турнир. Ожидается, что в нем примут участие сильнейшие молодые боксеры из 30 стран мира, в том числе Кубы и США.