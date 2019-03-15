Спорт

Президентские состязания среди школьников стартовали в Псковской области

Региональные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» стартовали на территории Псковской области. Они проводятся в четыре очных этапа. Первый, школьный этап продлится до 1 апреля. Второй этап состоится в апреле в муниципальных образованиях. Третий, региональный этап будет проведен в два тура: межмуниципальные соревнования запланированы на конец апреля, а финальные состязания - на 14-15 мая. Финал пройдет в поселке Пушкинские Горы. Его победители отправятся защищать честь Псковской области на всероссийский этап, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В первом этапе президентских состязаний принимают участие учащиеся 4-11 классов. Во втором и третьем этапах - классы-команды школ, перечень которых определит рабочая группа всероссийских спортивных соревнований школьников путем жеребьевки. Эти этапы проводятся по двум группам: городские классы-команды из 16 участников (8 юношей, 8 девушек) и сельские классы-команды из 8 участников (4 юноши, 4 девушки). К финальным соревнованиям допускаются классы-команды, занявшие 1-3 места на межмуниципальных соревнованиях.

Виды состязаний подразделяются на спортивное многоборье, творческий и теоретический конкурсы, а также эстафетный бег. Спортивное многоборье включает бег на 1000, 30, 60 и 100 метров в зависимости от возраста школьников, подтягивание на перекладине для юношей и отжимание в упоре лежа для девушек, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места и наклон вперед из положения сидя. Творческий конкурс предполагает музыкально-художественную композицию в исполнении класса-команды.

Теоретический конкурс проводится по темам: Олимпийские игры и олимпийское движение, развитие спорта в нашей стране, достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и международной арене, влияние занятий физической культурой и спортом на здоровье школьника, правила техники безопасности по видам спорта. В эстафетном беге участвуют по 6 юношей и девушек от городских команд и по 3 - от сельских.

Победителей определят среди юношей и девушек в личном первенстве (в спортивном многоборье и теоретическом конкурсе), а также среди городских и сельских команд по всем видам программы.

Цель областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» - укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей. Организаторами состязаний выступают комитет по спорту Псковской области и комитет по образованию Псковской области.