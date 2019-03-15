Спорт

«Псков-747» разгромил турецкую команду «Kundu Sport» со счетом 10:0

Футбольный клуб «Псков-747» обыграл турецкую команду «Kundu Sport» с разгромным счетом 10:0. Об этом сообщает сайт sport60.ru. Матч состоялся в рамках тренировочных «Псков-747» 17 марта. Антон Шишаев забил 4 гола, Влад Орлов - 2. По одному мячу в ворота соперника забили Арсений Ягодкин Дмитрий Мотлахов, Руслан Суродин и Николай Шиков.

Напомним, тренировочные сборы «Псков-747» проходят с 10 по 24 марта в Турции, где спортсмены готовятся к весенней части Олимп-первенства России, ПФЛ, группа - «Запад», сезон - 2018 - 2019 годы.