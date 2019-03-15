Спорт

Легкоатлетов Псковской области приглашают на «Шиповку юных»

В апреле в городах и муниципальных районах Псковской области пройдет первый тур областных соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных». В состязаниях примут участие девочки и мальчики 2006–2007 годов рождения и девушки и юноши 2004–2005 годов рождения в составе школьных команд по 5 человек в каждой возрастной группе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Предварительные соревнования первого тура включают четырехборье: бег на 60 метров, прыжки в длину или высоту (по выбору), метание мяча, бег на 600 метров для девочек, на 800 метров для мальчиков и на 1000 метров для юношей, а также эстафету 4×100 метров. Финальные соревнования первого тура пройдут 26—27 апреля в городе Великие Луки. Их результаты войдут в зачет спартакиады городов и районов.

Второй тур «Шиповки юных», также по программе четырехборья, пройдет в сентябре среди девочек и мальчиков 2007–2008 годов рождения и девушек и юношей 2005–2006 годов рождения. Победителей второго тура определят 20—21 сентябряв Великих Луках.

К соревнованиям допускаются по две команды от районов и по четыре — от городов. Предварительные заявки на участие принимают в Центре спортивной подготовки по телефону: 8 (8112) 53-17-46 или по электронной почте: csp.pskov@gmail.com

Цель соревнований — прилечь детей и подростков к занятиям легкоатлетическим спортом, способствовать созданию новых и укреплению действующих легкоатлетических секций в школах региона, выявлять и привлекать к занятиям легкой атлетикой детей, проявляющих особые способности в беге, прыжках и метании.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области, Центр спортивной подготовки Псковской области и областная федерация легкой атлетики.