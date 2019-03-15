Спорт

Псковские спортсмены приняли участие в соревнованиях по каратэ «Петербургская весна-19»

980 спортсменов из 15 областей России приняли участие в Межрегиональных (до 11 лет) и Всероссийских (12 лет и старше) соревнованиях «Петербургская весна-19». Команду города Пскова представляли спортсмены спортивной Федерации каратэ города Пскова в составе сборной команды Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации карате.

По результатам соревнований Иван Шевчук занял 1 место (Индивидуальное Ката 8-9 лет), Елизавета Потебня, Александра Яковлева, Полина Бакунина завоевали «золото» в категории «Ката Группа 10-11 лет», Георгий Новик, Алексей Лебедев и Дмитрий Потебня заняли третью ступень пьедестала в борьбе «Ката группа 10-11 лет», Степан Мурахтин, Иван Богданов и Максим Хоменко стали победителями в категории «Ката Группа 14-15 лет», а Евгений Ермолов завоевал 3 место в «Индивидуальная Ката 18+».

Следующим этапом для спортсменов станет Первенство России для спортсменов 10-13 лет которое пройдет в конце апреля в городе Нальчик.