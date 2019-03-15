Спорт

Псковские танцоры приняли участие в турнире СЗФО по танцевальному спорту

В воскресенье, 17 марта, в Великом Новгороде в зале центральной спортивной арены прошли соревнования Северо-Западного Федерального округа и Новгородской области по танцевальному спорту. На паркет вышли не только новгородские спортсмены, но и пары из девяти регионов Северо-Запада, в том числе и Псковской области. В танцевальном турнире участвовали воспитанники танцевально-спортивного клуба «Аэроданс», сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель клуба Наталья Секриеру.

По ее словам, начинающие спортсмены из «Аэроданса» завоевали две золотые и две серебряные медали. Эти награды получили Лия Мирошина, Серафим Костюков и Аделина Зубкова. Юниорская пара танцевально-спортивного клуба Иван Игнатенко-Мария Иванова стала финалистом соревнований в европейской программе.