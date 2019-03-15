Спорт

В Великих Луках состоится XI областная спартакиада учащихся по баскетболу

С 22 по 23 марта в Великих Луках пройдет XI областная спартакиада учащихся по баскетболу среди девушек и юношей 2004-2005 года рождения, сообщается на портале Sport.60.

В соревнованиях среди девушек примут участие четыре команды, которые сыграют 22 марта. Игры среди юношей состоятся 23 марта. Добавим что мероприятие пройдет по однокруговой системе, каждая команда сыграет с каждой. 22 марта матчи пройдут в спортивном зале ВГСХА с 15:00, а 23 марта с 15:30 в спортивном зале СШ «Экспресс», по адресу улица Клевцова, дом 4.