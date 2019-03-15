Спорт

Спортсмены «серебряного» возраста померились силой в Великих Луках

19 марта в спортивном комплексе «Стрелец» в Великих Луках прошли региональные соревнования «Игровая терапия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в состязаниях приняли участие команды 70 + из Великих Лук, Опочки, Пустошки, Новосокольник, Невеля и Великолукского района. Участникам предстояло выполнить несколько спортивных заданий и одно творческое выступление.

В ходе соревнований команды перед жюри и гостями представили свое название, девиз. Далее предстояло осилить спортивную часть. Бабушки и дедушки с легкостью прошли полосу препятствий: построили башню, постреляли из лука, разгадали ребусы и даже сыграли в керлинг.

В итоге победителями стали игроки команды «Оптимисты» ( г. Великие Луки). Отметим, подобные соревнования в городе на Ловати проходят во второй раз.