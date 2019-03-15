Восемь команд разыграют титул чемпиона Псковской области по мини-футболу

Управляющая компания Пустошки привлечена к ответственности за нарушение срока предоставления информации депутату

Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей

Как записать ребенка на занятия в воскресную школу - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь»