Восемь команд разыграют титул чемпиона Псковской области по мини-футболу

Финальный турнир чемпионата области по мини-футболу состоится в СК «Писковичи» с 22 по 24 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола, в соревнованиях примут участие 8 команд.
Группа «А»: «Псков», «Псковский район», «Пустошка», «Дно».
Группа «В»: «Великие Луки», «Печоры», «Дедовичи», «Усвяты».
Календарь игр:
22 марта (пятница)
14:00. «Печоры» – «Дедовичи»
15:00. «Псков» – «Дно»
16:00. «Псковский район» – «Пустошка»
17:00. «Великие Луки» – «Усвяты»
23 марта (суббота)
11:00. «Великие Луки» – «Дедовичи»
12:00. «Печоры» – «Усвяты»
13:00. «Псковский район» – «Дно»
14:00. «Псков» –«Пустошка»
15:00. «Великие Луки» – «Печоры»
16:00. «Дедовичи» – «Усвяты»
17:00. «Пустошка» – «Дно»
18:00. «Псков» –«Псковский район»
24 марта (воскреснье)
11:00. Полуфинал А1 – B2
12:00. Полуфинал B1 – A2
13:00. матч за 7-е место
14:00. матч за 5-е место
15:00. матч за 3-е место
16:00. Финал
17:00. Награждение (чемпионат области большой футбол 2018, чемпионат области мини-футбол 2019)