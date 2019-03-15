Спорт

В Пскове росгвардейцы одержали победу в межведомственных соревнованиях

В Пскове в преддверии дня Росгвардии, команда регионального управления Росгвардии завоевала «золото» в соревнованиях по гиревому спорту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Соревнования проходили в рамках спартакиады на первенство псковского областного отделения ВФСО «Динамо».

В них приняли участия команды правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

Спортсменам, разделенным на 6 весовых категорий, предстояло выполнить два упражнения с 24-килограммовой гирей: толчок двумя руками и рывок одной рукой.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда управления Росгвардии по Псковской области.

Победителям и призерам вручены почетные кубки, медали и грамоты.